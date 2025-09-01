◆パ・リーグオリックス―日本ハム（６日・京セラドーム大阪）オリックスは１日、大阪の街を明るくすることに貢献した地元のヒーローが始球式を行う「なにわのＨＥＲＯ特別始球式」を、６日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）にて実施することを発表した。この特別始球式は、人命救助や犯罪の未然防止に貢献した大阪府民、全国的・世界的な活躍をした大阪府民、分野を問わず大阪に明るいニュースを届けた大阪府民が登板。第８