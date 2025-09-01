フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、俳優の瀬戸康史が同ブランドを身にまとって登壇。妻の女優・山本美月への愛を感じさせるコメントで会場を沸かせた。司会者にひっくるめれば「愛を感じられるものは？」という約３８秒にわたる質問を投げかけられた瀬戸は、ひと言「妻です」。１秒足らずの