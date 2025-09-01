放送作家の高田文夫氏（77）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）に生出演。8月31日放送のNHK大河ドラマ「べらぼう」に服部半蔵役で初出演した有吉弘行（51）の演技に言及した。有吉は先週29日の同番組に20年ぶりゲスト出演。「べらぼう」出演について熱く語っていた。高田氏は「お前、大河出るらしいなと。『そうなんですよ、これで僕、演技開眼しますから』って言ってただろ？有吉」と