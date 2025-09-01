女優の広瀬すず（27）が31日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。体形維持について明かした。広瀬の「芸能界の保護者」の一人として、ドラマでの共演以来、食事に行く仲という女優の尾野真千子（43）がVTR出演。尾野は広瀬が「めっちゃ食べるし、飲む」とし、「私も同じように食べてると思うんですけど、出会った現場で10キロ太った」と打ち明けた。そして「でも、彼女は痩せてる…おかしいでしょ！」