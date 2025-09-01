女優の田中みな実が１日、都内で「パナソニックナノケア２０周年イベント」に登壇した。２００５年に「乾かしながら髪を美しくケアする」という発想で初代ナノケアが誕生。２５年までに国内累計販売台数１８００万台を達成した。２２年から同社の広告に出演する田中は「初代から使わせていただいている。大学１年生だったんですけど、当時は高価なドライヤーだったので、父を説得して買ってもらった記憶があります。１年、