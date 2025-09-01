グローバルボーイズグループ、INI許豊凡（シュウ・フェンファン）が1日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。突然、涙を流し始めた。放送開始から20分経過した午前9時20分、大写しになった。ちょうど、同局系の特番「24時間テレビ48」（8月30日〜31日）でチャリティーランナーとしてマラソンに挑戦したSUPER EIGHT横山裕（44）が完走。3歳で両親が離婚して母に育てられ、中学卒業後に工場で働きながら芸能界入り