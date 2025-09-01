コンビニのミニストップが一部の店舗でおにぎりなどの消費期限を偽装していた問題で、会社側が9月1日会見を開き、堀田社長が調査結果や再発防止策を発表することがわかりました。【映像】ミニストップ きょう会見へミニストップは、東京、愛知など7都府県の23の店舗で、店内で調理された手作りおにぎりと手作り弁当の消費期限ラベルを貼りかえるなどの偽装を行っていました。調査中に店内加工の総菜についても同じような偽装