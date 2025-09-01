市役所の職員などになりすましたオレオレ詐欺の手口で、埼玉県の女性から現金50万円をだまし取ったなどとして、暴力団組員の男が逮捕されました。 詐欺と窃盗の疑いで逮捕・送検されたのは、指定暴力団・住吉会の傘下組織組員、瀬川和也容疑者（33）です。 警察によりますと、瀬川容疑者は他の者と共謀し、おととし11月、市役所の職員などになりすまして、埼玉県の91歳の女性に「健康保険の払い戻し金があるので、家に