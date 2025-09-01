都内の多くの公立小中学校では、子どもたちが夏休み明けの初日を迎えました。今年は厳しい暑さへの対策として、休みの期間を延長していた学校もあります。【映像】登校する子どもたち墨田区の八広小学校では40日以上の夏休みを終えた児童らが、首元を冷やすネッククーラーなどを身に着けて登校しました。恒例の全校朝会は、暑さの影響などによりオンライン形式で実施されています。都内では府中市が全ての小中学校で、例年8