東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールダイニング「ル・ジャルダン」にて「クリスマスケーキ2025」の予約受付がスタート！いちごをクリスマスツリーのように見立てた「サパンショコラフレーズ」など華やかな4種類のクリスマスケーキに加えて、2種類のシュトーレンも登場します☆ グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」クリスマスケーキ2025 予約受付期