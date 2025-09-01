元大相撲の横綱・若乃花でタレントの花田虎上（54）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現役時代のけがを振り返った。けがの話題で、司会の黒柳徹子が「強直性脊椎骨増殖症っていう、本来存在しない骨組織が形成される病気？」と問うと、花田は「相撲で言うと（立ち合いで）頭から当たって、背骨の骨が神経に当たってしまう」と説明。続けて「何が原因だったか分かったので防ぐことができ