雪印メグミルクは9月1日、東日本限定で新商品「The発酵BUTTER」（希望小売価格598円）を発売する。1925年の創業100周年を記念し、7月25日を「雪印北海道バターの日」と制定したのに合わせた施策で、国内の発酵バター市場活性化を狙う。同社は北海道でバター製造を開始し今年で100年を迎える。新製品は「これぞ日本の発酵バター」として、豊かなコクとすっきりした後味の両立を図った。パンの香りと調和する濃厚な風味が特徴で、薄