女優田中みな実（38）が1日、都内で行われたパナソニックのドライヤー「ナノケア」20周年記念イベントに出席した。2022年から広告に出演しており「髪がきれいな方は若々しく見えるなと最近感じていて、お肌よりもケアに注力しているかもしれないです。やっぱりデーリーケアが美髪につながると思います」と話した。くせ毛で悩んでいたが製品を使うようになってから解消されたともいい「パナソニックさんの製品を使ってきれいな髪に