2025年8月31日、中国メディアの観察者網は、香港でドローン1200機による戦勝80周年を記念したショーが行われたと報じた。記事は、香港の湾仔（ワンチャイ）海浜公園上空で30日夜、抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念した1200機のドローンによる大規模なショーが上演されたと紹介。ハイライトでは、80年前に新聞「大公報」が「日本投降矣！（日本、降伏せり！）」と戦勝を報じた紙面を再現するパフォーマンスも見