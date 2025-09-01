【テヘラン＝吉形祐司】アフガニスタンの民放トロニュースによると、同国東部で８月３１日深夜（現地時間）に強い地震があり、約２５０人が死亡、約５００人が負傷した。クナール州の数か所の村が土砂に埋まったとの情報があるが、被災地は山岳地帯で、被災状況の確認や救助作業が難航しているという。死傷者は増える可能性がある。米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、震源地はパキスタン国境に近いアフガン東部の主要都市ジャ