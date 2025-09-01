10万人あまりが犠牲となった関東大震災から、きょうで102年です。都内では犠牲者を追悼する法要が開かれたほか、震災を想定した訓練も実施されました。【映像】法要の様子1923年9月1日に起きた関東大震災の犠牲者約6万柱の遺骨が納められている東京都慰霊堂で9月1日朝、法要が営まれ、秋篠宮ご夫妻も手を合わせられました。都内では、首都直下地震などの大規模な震災を想定し、午前9時すぎから10分間、環状7号線の主要な交差