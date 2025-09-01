NPB(日本野球機構)は、球場での撮影や配信に関してのルール「写真・動画等の撮影及び配信・送信規程」の一部改定を発表。これが9月1日に施行されました。NPBは昨年9月に「写真・動画等の撮影及び配信・送信規程」を新規制定。球場で働くスタッフや関係者などの人権を保護したり、営利目的の発信を防ぐ狙いもありましたが、これによってファンがインプレー中の選手の写真や動画などをSNSなどで発信することができなくなっていました