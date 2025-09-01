宮城県石巻市の長浜海岸に大量のカキ殻が漂着して問題となっている。沖合のカキ養殖いかだから脱落し流れ着いたとみられ、今夏は海水浴場の開設が見送られた。海岸を管理する県は１日朝、漁業者やボランティアらと協力し、カキ殻回収の清掃活動を初めて行った。約３００メートル続く海岸線では、カキ殻が足の踏み場もないほど散乱し、海中に堆積（たいせき）している場所も。この日は午前７時半から一般市民も含めて約２７０人