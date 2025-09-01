横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」に、新料理長として南暢氏が就任。ホテル開業27周年を共に祝う、料理長就任特別コースを期間限定で販売します！ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ『中国料理「彩龍」南料理長就任特別コース』  期間：2025年9月1日（月）〜10月31日（金）営業時間：ランチタイム月〜金 11:30〜15:30(最終入店14:30)、土日祝 11:30〜16:00(最終入店15:00)ディナータイム