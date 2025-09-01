世界最高峰の陸上競技大会「世界陸上」が１３日、東京・国立競技場で開幕する。選手を迎えるボランティアの研修は本格化し、事前合宿先の自治体でも受け入れ準備が進む。大会をサポートする人たちは、新型コロナウイルスの影響で東京五輪・パラリンピックでは果たせなかった「おもてなし」の実現に向けて意気込んでいる。（松下聖）五輪心残り「たくさんの観客が集まる待ちに待った大会。わくわくしています」。千葉県松戸市の