ＪＣＲファーマが続伸している。８月２９日の取引終了後、開発中のライソゾーム病の一種であるＧＭ２ガングリオシドーシスを対象疾患とする治療薬候補「ＪＲ－４７９」について、メディパルホールディングスと海外の事業に関する実施許諾契約及び日本における共同開発・商業化契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 今回の契約は、２２年１０月に両社で開始した超希少疾病用医