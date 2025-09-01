午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６２４、値下がり銘柄数は９３７、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、陸運、水産・農林、食料など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS