「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）阪神の岡田彰布オーナー付顧問がＣＳ放送「スカイＡ」の中継で解説を務めた。試合後、「これ、（勝率）５割いかないよ」と今後のセ・リーグの戦いを展望した。２位・巨人に１６ゲーム差をつけ、優勝へのマジックを７とした阪神については「それはもうぜんぜん。何も考えて無い。だからファンの人はその日の切符（入場チケット）があるかどうか。そういうことでしょ。それに当たるか