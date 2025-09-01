アニメ『SPY×FAMILY』とファッション誌「Seventeen」（セブンティーン／集英社）がコラボレーションすることが決定した。9月16日発売の「Seventeen」秋号は、女子高校生風の制服を着てハートポーズをしたアーニャとベッキーの描きおろしアニメ絵が表紙を飾る。【画像】アーニャの変顔！公開された『SPY×FAMILY』第3期の場面カットまるで本当の女子高生のような、にぎやかなスクールバックも見どころで、ボンドや2人のお気に