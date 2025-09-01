上白石萌音のマネージャー公式Xが更新。上白石と広瀬すずの2ショットが投稿された。 【写真】仲の良い広瀬すずと一緒にピースしてにっこり微笑む上白石萌音 ■上白石＆広瀬、映画『ちはやふる』での共演きっかけで仲良しに 広瀬すずがパーソナリティを務めるラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』（TOKYO FM）。8月30日放送回のゲストとして上白石が出演した。2016年に公開された映画『ちはやふる