中部国際空港セントレアは8月29日（木）、「第20回セントレアフォトコンテスト」の入賞作品22点を発表した。 全国から寄せられた955点の応募作品から、航空写真家の伊藤久巳氏、ルーク・オザワ氏、チャーリィ古庄氏の3名が審査を実施。7月24日（水）にセントレア内で行われた審査会で入賞作品を決定した。 最優秀賞には渡辺雅規氏の作品が選ばれた。2025年版セントレアカレンダーの11月に掲載される。