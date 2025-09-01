1日14時現在の日経平均株価は前週末比678.81円（-1.59％）安の4万2039.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は624、値下がりは937、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は259.31円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が165.11円、東エレク が56.22円、ファストリ が38.9円、ディスコ が21.68円と続いている。 プラス寄与度トップはＫＤＤ