1日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝147円05銭前後と、前週末午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円17銭前後と53銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース