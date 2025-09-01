【モデルプレス＝2025/09/01】タレントのスザンヌが8月31日、自身のInstagramを更新。手巻き寿司パーティーの様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】スザンヌ、馬刺しも並んだ手巻き寿司パーティーの食卓◆スザンヌ、手巻き寿司パーティーで友人の娘の誕生日祝福スザンヌは「みこはっぴーばーすでー」として、友人の娘の誕生日祝いについて報告。「リクエストの手巻き寿司でお祝い〜」「手巻き寿司の中身はアボカドサーモン