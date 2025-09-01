【モデルプレス＝2025/09/01】俳優の沢村一樹が8月31日、自身のInstagramを更新。鹿児島での息子の野村大貴と姪っ子の野村麻純との3ショットを公開した。【写真】沢村一樹、芸能人息子＆姪との3ショット公開◆沢村一樹、息子＆姪っ子との家族3ショットを披露沢村は「鹿児島です。8月も今日で終わり。花火に見送ってもらい、明日からの新期を楽しく過ごせたらと思います」とコメントし、鹿児島で過ごした8月最後の夜に息子の大貴と