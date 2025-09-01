「こんばんは、朝山家です。」（テレビ朝日系）の第7話が、31日に放送された。本作は、「キレる妻」中村アン＆「残念な夫」小澤征悦のW主演による、衝突と罵声で困難を乗り越える一家の奮闘を描くホームドラマ。監督・脚本は足立紳。（＊以下、ネタバレあり）残念な夫の賢太（小澤）とキレる妻の朝子（中村）の実像が映画の撮影現場に浸透するに連れ、撮影は軌道に乗り始める。映画の中の夫はまるで普段の賢太そのもので、賢