石破総理大臣の進退に直結する自民党総裁選挙の前倒しについて、石破内閣の中からも10人を上回る議員が求めていることがわかりました。【映像】自民 両院総会の様子自民党は2日に参議院選挙の総括をとりまとめたうえで、総裁選を行うかどうかを決める手続きに入る方針です。国会議員と都道府県連の過半数、172以上の賛成で決まります。これまでに小林環境副大臣や斎藤財務副大臣など、十数人の政務三役が賛成する意向を示し