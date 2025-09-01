関東地方の水がめである利根川や荒川水系では6月から降水量が少ない状態が続いています。利根川上流にある9つのダムの合計貯水率は50％を下回っていて関東地方整備局は節水の協力を呼びかけています。関東地方整備局によりますと9月1日午前0時時点のダムの貯水率は▼利根川9ダム合計が45％で平均の62％▼鬼怒川4ダム合計が71％で平均の85％▼荒川4ダム合計が80％で平均の85％となっています。このうち、利根川上流にある八ッ場ダム