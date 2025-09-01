プロ野球・オリックスの頓宮裕真選手が1日、第二子である男の子が誕生した事を自身のInstagramで発表しました。「8月20日 第二子 男の子誕生！！産んでくれた妻に感謝 支えていけるように、これからも顔晴ります！！！」とコメント。感情の高まりなのか「頑張ります」が「顔晴ります」となっていました。頓宮選手はプロ7年目の今季は107試合に出場し、打率.254、2年ぶりの二桁本塁打の10本、48打点を記録しています。