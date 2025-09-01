ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が８月３１日、放送された。この日は俳優・織田裕二をゲストに迎えてタレント・林修がインタビューを行った。スポーツ少年だったという織田は、高校時代の大きな挫折を回顧。「僕はスポーツがすごく好きで。テニスはずっと中学やって、高一の時に膝を壊して。ドクターストップで『もう歩けなくなるよ』って言われて。今もここ（膝）がボコって２つあるみたいな」と振り返った。「それまでスポー