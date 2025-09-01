俳優でミュージシャンの赤西仁が１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。目に予想外のアクシデントが起こり、慌てふためいたことを明かした。赤西は「お目目に大量のタバスコが入ってパニックになって一旦落ち着きました」と驚きの報告をした。大量のタバスコが目に入った…となると、かなりのダメージがあったと思われるが「今日も元気ですありがとう！」となんとか大事に至らなかったことを明かした。この状況にフォロ