フリーアナウンサーの高橋真麻が8月31日に自身のアメブロを更新。子ども達の夏休みの過ごし方についてつづった。この日、高橋は「早いものでもう8月が終わります」と切り出し、夏休みについて「夏休みの『休み』とは名ばかりでサマースクールをはじめ様々な体験や宿題があり また、いつもとは違うインプットとアウトプットをたくさんしていて子供たちはよく頑張ったなと親として感心した夏でした」と振り返った。続けて「明日から