１１人組ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」（ミーアイ）が８月３１日、適応障害のため長期的に活動を休止していたメンバーのＴＳＵＺＵＭＩ（海老原鼓＝１８）が活動を再開することをオフィシャルサイトで発表した。ＴＳＵＺＵＭＩは昨年８月３日に活動休止を発表していた。この日は「ＭＥ：ＩＴＳＵＺＵＭＩ活動再開のお知らせ」と題し、オフィシャルサイトを更新。「弊社所属ＭＥ：ＩＴＳＵＺＵＭＩに関しまして、昨年か