大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが8月31日に自身のアメブロを更新。花田が出演するトーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）でのエピソードを明かした。この日、倉実さんは「このたび、花田虎上が明日9月1日放送の『徹子の部屋』に出演させていただくことになりました」と花田の番組出演を報告。前回出演時のことについて「客席で観覧していた娘たちに黒柳徹子さんが優しく声をかけて会話してください