◇ア・リーグヤンキース2―3ホワイトソックス（2025年8月31日シカゴ）ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジが伝説の捕手に肩を並べた。初回1死で先制の43号ソロ。通算358本塁打とし、球団歴代5位のヨギ・ベラに並んだ。ベラは1940〜60年代にヤ軍で捕手として活躍。3度MVPに輝き、史上最多の10度ワールドシリーズを制している。72年に米野球殿堂入りした。「このユニフォームを着ることを誇りに思うし、そのリストに名