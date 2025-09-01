ミュージシャンのROLLY（61）が1日、自身のROLLY（寺西一雄）本人X（旧ツイッター）アカウントで「わたくしROLLYは一般女性と入籍していた事をご報告申し上げます」と結婚を発表した。また「2か月前に網膜剥離のため入院・手術を受けましたが、現在は回復に向かっております」とも報告。「支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを胸に、今後も音楽・芝居・ギターを通じて活動を続けてまいります。今後ともご支援とご声援を賜ります