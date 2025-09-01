浜川路己と本多大夢によるユニット・ROIROMが9月1日、都内で行われた『Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT』にゲストとして参加した。【写真】カッコイイ！爽やかな微笑みを見せる浜川路己timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ、Netflix）でファイナルまで残っていた2人。デュオとして今年デビューした。デビューで心境の変化があったのか問われると本多は「自