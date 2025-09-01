OPSと打率は依然としてメジャートップ【MLB】Wソックス 3ー2 ヤンキース（日本時間1日・シカゴ）怪物が再び目覚め始めた。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は8月31日（日本時間9月1日）の敵地ホワイトソックス戦で43号ソロを放ち、これで直近5試合で3本塁打。通算358号となり、ヨギ・ベラと並んでヤンキース史上5位の本塁打数に到達した。負傷から復帰後は不調に苦しんでいたが、メジャー最強打者がシーズン終盤に向けて再