元プリンセス プリンセスの岸谷香が、ビルボードライブ東京を皮切りに2026年1月に『KAORI PARADISE 2026 新春スペシャル』を全3公演にわたって開催する。 （関連：昭和の名曲が現代に映像化される背景とは？竹内まりや、村下孝蔵らの楽曲が新たな解釈で蘇る） 同公演は、恒例の新春公演となっており、今回もSugarbeans率いるDiamond Swing Orchestraを迎えたスペシャルな編成で演奏される。 2026年1月9日のビルボ