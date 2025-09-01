【モデルプレス＝2025/09/01】タレントのギャル曽根が8月31日、自身のInstagramを更新。娘とのお揃いコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】ギャル曽根、成長した娘とのお揃いコーデショット◆ギャル曽根、娘とお揃いファッションで親子2ショットギャル曽根は「ラヴィットロックで娘とお揃い」として、8月23日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された音楽イベント『LOVE IT！ ROCK 2025』での様子を公開。「