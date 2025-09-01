◇インターリーグナショナルズ4―7レイズ（2025年8月31日ワシントン）ナショナルズの小笠原慎之介投手が4番手で登板。1回を無安打無失点で2三振を奪った。左腕は4―7の7回にマウンドへ。先頭のグレイを84・3マイル（約135・6キロ）のスライダーで空振り三振に仕留めた。続くウィリアムスは74・8マイル（約120・4キロ）のカーブで3球三振。最後のシンプソンは91・7マイル（約147・5キロ）の直球で投ゴロと、わずか10球