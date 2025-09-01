◆米大リーグドジャース５Ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１得点。チームは４―４の９回に代打・スミスに１７号サヨナラ弾が飛び出した。この日敗れた同地区２位のパドレスとはゲーム差２に広がり、地区優勝マジックは２