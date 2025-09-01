ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。暦の上ではもう秋。秋に食べたいかぼちゃの煮物に、豚肉をプラスしてしっかりおかずに！しかも電子レンジなのに味が染みてホクホクになります。材料2つとお家にある調味料だけのシンプルでいて基本の甘辛煮が、簡単に作れるほっこりレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらかぼちゃと豚肉の甘辛レンジ煮を試すのにかかる時間約15分かぼちゃと豚肉の甘辛レンジ煮のレ