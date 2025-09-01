インテル・マイアミのFWルイス・スアレスが相手チームのスタッフに唾を吐いた疑いが報じられている。『ESPN』などや『FOXスポーツ』などの大手メディアが伝えた。スアレスは現地時間8月31日に行われたリーグスカップ決勝のシアトル・サウンダーズ戦でフル出場するも、0-3の敗戦を喫した。すると試合終了直後、両チームの選手らが興奮状態となって大規模な対立が発生。そうした中でスアレスは相手チームスタッフに詰めより、顔