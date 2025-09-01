なきごとが10月より放送開始となるTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』のエンディングテーマ曲を担当することが決定した。新曲のタイトルは 「夢幻トリップ」。今作はなきごと初となるアニメ書き下ろし楽曲となり、新曲「夢幻トリップ」は10月8日にデジタル配信リリースされる。◆◆◆◼︎なきごとメンバーコメント「原作を拝読させて頂き、ワクワクもほのぼのもして、たくさんの”好き”が詰まっ